Дмитриев прокомментировал миграционный кризис в Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитриев назвал Великобританию "падшей империей", комментируя миграционный кризис.
- Дмитриев отреагировал на публикацию в соцсети X британского правого активиста Томми Робинсона.
- В публикации был видеоролик, предположительно сгенерированный ИИ, который изображал дискриминацию светлокожего человека со стороны полиции в современной Британии.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя миграционный кризис в Великобритании, назвал ее падшей империей.
Дмитриев отреагировал на публикацию в соцсети X британского правого активиста Томми Робинсона. Тот выложил, предположительно, сгенерированный ИИ видеоролик, на котором к девушке пристает смуглый мужчина, однако за нее заступается другой, светлокожий. К ним подходит тучная полицейская и достает листок, на котором написано, что люди со светлым тоном кожи - виноваты, с темным - невиновны. Затем она достает электрошокер и бьет током светлокожего мужчину. Он падает, и полицейская начинает бить его дубинкой. По словам Робинсона, это точное отображение "современной Британии".
"Падшая Империя", - прокомментировал глава РФПИ пост Робинсона.
В июне Дмитриев заявил, что Великобритания превратилась в "зону изнасилований и войн", за которыми стоят мигранты.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.