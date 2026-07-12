В Нижнем Тагиле девочка погибла из-за наезда мусоровоза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла, упав с велосипеда под колеса мусоровоза.
- ДТП произошло на улице Лисогорской, девочка находилась на проезжей части без присмотра взрослых.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла, упав с велосипеда под колеса мусоровоза в свердловском Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.
Согласно сообщению, ДТП произошло в воскресенье на улице Лисогорской. Водитель мусоровоза "КамАЗ" двигался по улице в прямом направлении, в это время четырехлетняя девочка находилась на проезжей части без присмотра взрослых.
"Ребенок упала с велосипеда справа по ходу движения транспортного средства и не успела подняться. Водитель мусоровоза совершил наезд на девочку передними колесами. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится расследование, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Госавтоинспекция обращает внимание родителей на недопустимость нахождения малолетних детей на проезжей части без присмотра. Водителям во время движения необходимо быть внимательными и строго соблюдать скоростной режим, обязательно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и в жилых зонах", - отметили в ГАИ.
Как позднее сообщило региональное управление СК РФ, по факту гибели ребенка при ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.