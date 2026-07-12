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В Москве в субботу упали 50 деревьев - РИА Новости, 12.07.2026
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11:12 12.07.2026 (обновлено: 11:20 12.07.2026)
В Москве в субботу упали 50 деревьев

В Москве в субботу упали 50 деревьев, 11 из них на машины

© РИА Новости / Александр Рацимор | Перейти в медиабанкДерево, упавшее на машину
Дерево, упавшее на машину - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Рацимор
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Дерево, упавшее на машину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве 11 июля из-за ливней и сильного ветра зафиксировано падение 50 деревьев.
  • Одиннадцать деревьев упали на автомобили, большая часть упавших деревьев — клен американский.
  • В центре Москвы дерево упало на пустую спортплощадку, пострадавших нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Городские службы столицы в субботу зафиксировали падение из-за непогоды 50 деревьев, 11 из них на автомобили, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В субботу, 11 июля в Москве из-за ливней и сильного ветра городские службы зафиксировали падение 50 деревьев, 11 из них на автомобили. Большая часть из них это клен американский", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке упало крупное дерево на пустую спортплощадку. Пострадавших нет, городские службы уже ликвидировали последствия.
"Упавшим деревом оказался клен ясенелистный, так называемый американский вид. Он входит в перечень инвазивных растений, так как вытесняет местные породы и угрожает городской инфраструктуре. Его древесина рыхлая и хрупкая, крона очень объемная, корневая система поверхностная и неустойчивая, а ветки легко ломаются даже при обычном дожде с ветром", - подчеркнули в пресс-службе.
В департаменте призвали москвичей быть внимательными, во время сильных ливней и ветра не находиться рядом с деревьями, не парковать под ними машину.
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