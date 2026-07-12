В Москве в субботу упали 50 деревьев

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве 11 июля из-за ливней и сильного ветра зафиксировано падение 50 деревьев.

Одиннадцать деревьев упали на автомобили, большая часть упавших деревьев — клен американский.

В центре Москвы дерево упало на пустую спортплощадку, пострадавших нет.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Городские службы столицы в субботу зафиксировали падение из-за непогоды 50 деревьев, 11 из них на автомобили, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В субботу, 11 июля в Москве из-за ливней и сильного ветра городские службы зафиксировали падение 50 деревьев, 11 из них на автомобили. Большая часть из них это клен американский", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке упало крупное дерево на пустую спортплощадку. Пострадавших нет, городские службы уже ликвидировали последствия.

"Упавшим деревом оказался клен ясенелистный, так называемый американский вид. Он входит в перечень инвазивных растений, так как вытесняет местные породы и угрожает городской инфраструктуре. Его древесина рыхлая и хрупкая, крона очень объемная, корневая система поверхностная и неустойчивая, а ветки легко ломаются даже при обычном дожде с ветром", - подчеркнули в пресс-службе.