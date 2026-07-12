В Госдуме рассказали, за какие коммунальные услуги можно не платить летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом у россиян есть законные основания снизить расходы на коммунальные услуги, в первую очередь за счет перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики.

Более 70% регионов России полностью или в подавляющем большинстве муниципалитетов применяют оплату отопления «по факту», то есть только в течение отопительного сезона.

Если горячей воды нет в связи с плановым отключением во время летней профилактики, управляющая компания обязана сделать перерасчет за эти дни автоматически при отсутствии счетчика.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Летом у россиян есть законные основания снизить расходы на коммуналку: в первую очередь за счет перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

"Летом для граждан есть законные основания снизить свои расходы на коммунальные услуги. Постановление правительства РФ №354 четко регламентирует эти процессы. Во-первых, это отопление. Если ваш регион перешел на оплату "по факту", то есть только в течение отопительного сезона (схема 1/7), то с мая по сентябрь начислений за отопление в квитанциях быть не должно", - сказал Вольфсон.

Он отметил, что на сегодняшний день более 70% регионов России полностью или в подавляющем большинстве муниципалитетов применяют оплату "по факту".

Если же плата разбита равными долями на весь год (схема 1/12), то по словам депутата, квитанции продолжат приходить, но в начале следующего года управляющая компания обязана сделать корректировку, если зима была теплее нормы.

"Вторая статья экономии – горячая вода в период ежегодной летней профилактики. По санитарным нормам планово отключать ее можно, как правило, не более чем на 14 дней. Если счетчика у вас нет, УК обязана сделать перерасчет за эти две недели автоматически. Если этого не произошло – смело требуйте перерасчет", - добавил Вольфсон.