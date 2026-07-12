ВС России поразили объекты перегрузочного центра ВСУ в Черноморске

МОСКВА, 12 июля - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе ночного удара поразили объекты перегрузочного центра в порту "Черноморск", использовавшиеся в военных целях, и хранилища горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ.