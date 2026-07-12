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ВС России поразили объекты перегрузочного центра ВСУ в Черноморске - РИА Новости, 12.07.2026
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09:37 12.07.2026 (обновлено: 13:43 12.07.2026)
ВС России поразили объекты перегрузочного центра ВСУ в Черноморске

ВС России ночью поразили объекты перегрузочного центра ВСУ в Черноморске

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.
  • В порту "Черноморск" поражены объекты перегрузочного центра, использовавшегося для военных целей, и хранилища горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 12 июля - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе ночного удара поразили объекты перегрузочного центра в порту "Черноморск", использовавшиеся в военных целях, и хранилища горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске в Одесской области.
"Поражены в Одесской области... В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении ведомства.
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