В Чернигове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове прогремели три взрыва на фоне воздушной тревоги.
- В части Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Чернигове прозвучали три взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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