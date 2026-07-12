Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди британских депутатов, требующих запретить мультфильм «Маша и Медведь», есть сторонники ЛГБТ, указал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
- Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду».
- Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало бурную реакцию пользователей в соцсети X, идею назвали мелочной.
ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости указал на то, что среди британских депутатов, призывающих запретить мультфильм "Маша и Медведь", есть сторонники ЛГБТ*.
В прошлый четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Некоторые из тех же самых людей открыто поддерживают дегенеративное движение LGBTQQIAAPP+* (расширенная версия ЛГБТ* - ред.) и проведение... мероприятий в июне (месяц ЛГБТ* на Западе - ред.), когда детям демонстрируются различные извращения, которые наносят прямой вред их психике", - сказал РИА Новости Кертен.
Согласно информации из британских СМИ, член партии либерал-демократов Том Гордон, который стал инициатором призыва запретить мультфильм, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Он числится среди "ЛГБТ*-депутатов" на специальном сайте, посвященном этой теме. Ранее он также призывал поддерживать трансгендеров после постановления верховного суда Великобритании о том, что понятие "женщина" в законодательстве определяется биологическим полом.
* Запрещенное в России экстремистское движение.