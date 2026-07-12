ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости указал на то, что среди британских депутатов, призывающих запретить мультфильм "Маша и Медведь", есть сторонники ЛГБТ*.

"Некоторые из тех же самых людей открыто поддерживают дегенеративное движение LGBTQQIAAPP+* (расширенная версия ЛГБТ* - ред.) и проведение... мероприятий в июне (месяц ЛГБТ* на Западе - ред.), когда детям демонстрируются различные извращения, которые наносят прямой вред их психике", - сказал РИА Новости Кертен.