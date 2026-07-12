Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 12.07.2026
В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

В Самарской области два человека находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки беспилотников на Самарскую область один мужчина погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали.
  • Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одного – удовлетворительное, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате террористической атаки украинского режима с помощью БПЛА один мужчина погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали. Кроме того, в результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
"Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в удовлетворительном состоянии. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - уточнили агентству в пресс-службе правительства.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Конец уже близко": в США рассказали, к чему привели действия Украины
Вчера, 05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала