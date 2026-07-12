В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одного – удовлетворительное, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в удовлетворительном состоянии. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - уточнили агентству в пресс-службе правительства.