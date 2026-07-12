В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотников на Самарскую область один мужчина погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали.
- Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одного – удовлетворительное, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате террористической атаки украинского режима с помощью БПЛА один мужчина погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали. Кроме того, в результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
"Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в удовлетворительном состоянии. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - уточнили агентству в пресс-службе правительства.