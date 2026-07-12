В Ульяновской области сбили два БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Ульяновской областью.
- Место падения зафиксировано на территории Новоспасского района, пострадавших и повреждений имущества нет.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Ульяновской область, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Новоспасского района. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
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