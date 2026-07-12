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В Ульяновской области сбили два БПЛА - РИА Новости, 12.07.2026
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08:53 12.07.2026
В Ульяновской области сбили два БПЛА

В Ульяновской области сбили два БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Ульяновской областью.
  • Место падения зафиксировано на территории Новоспасского района, пострадавших и повреждений имущества нет.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Ульяновской область, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Новоспасского района. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
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БезопасностьУльяновская областьНовоспасский районАлексей Русских
 
 
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