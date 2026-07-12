В Йеллоустонском парке бизон напал на мужчину

"Мужчина получил серьезные травмы вечером в пятницу после того, как разъяренный бизон подбросил его на восемь футов (около 2,5 метров - ред.) в воздух в Йеллоустонском национальном парке", - пишет СМИ.

По данным издания, мужчина гулял с внуком и находился примерно в 90 метрах от животного. Бизон внезапно бросился в их сторону, зацепил мужчину рогом за бедро и подбросил в воздух, после чего очевидцам удалось отогнать животное.