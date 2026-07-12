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В Йеллоустонском парке бизон напал на мужчину - РИА Новости, 12.07.2026
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23:17 12.07.2026
В Йеллоустонском парке бизон напал на мужчину

В Йеллоустонском национальном парке разъяренный бизон напал на мужчину

© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкБизон
Бизон - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Йеллоустонском национальном парке в США разъяренный бизон напал на мужчину.
  • Бизон подбросил мужчину примерно на 2,5 метра в воздух, в результате чего тот получил серьезные травмы.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Разъяренный бизон напал на мужчину в Йеллоустоунском национальном парке в США, подбросив того в воздух, сообщило издание Cowboy State Daily со ссылкой на очевидцев.
"Мужчина получил серьезные травмы вечером в пятницу после того, как разъяренный бизон подбросил его на восемь футов (около 2,5 метров - ред.) в воздух в Йеллоустонском национальном парке", - пишет СМИ.
По данным издания, мужчина гулял с внуком и находился примерно в 90 метрах от животного. Бизон внезапно бросился в их сторону, зацепил мужчину рогом за бедро и подбросил в воздух, после чего очевидцам удалось отогнать животное.
Мужчина получил серьезные травмы, отмечает издание.
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