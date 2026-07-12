В Йеллоустонском парке бизон напал на мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Йеллоустонском национальном парке в США разъяренный бизон напал на мужчину.
- Бизон подбросил мужчину примерно на 2,5 метра в воздух, в результате чего тот получил серьезные травмы.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Разъяренный бизон напал на мужчину в Йеллоустоунском национальном парке в США, подбросив того в воздух, сообщило издание Cowboy State Daily со ссылкой на очевидцев.
"Мужчина получил серьезные травмы вечером в пятницу после того, как разъяренный бизон подбросил его на восемь футов (около 2,5 метров - ред.) в воздух в Йеллоустонском национальном парке", - пишет СМИ.
По данным издания, мужчина гулял с внуком и находился примерно в 90 метрах от животного. Бизон внезапно бросился в их сторону, зацепил мужчину рогом за бедро и подбросил в воздух, после чего очевидцам удалось отогнать животное.
Мужчина получил серьезные травмы, отмечает издание.