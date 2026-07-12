Краткий пересказ от РИА ИИ Президент области Венето Альберто Стефани заявил, что намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку является неприемлемой цензурой.

Стефани подчеркнул, что Европейский союз создавался для защиты всеобщих свобод, а не для навязывания единообразия взглядов.

Глава Венето выразил опасения, что для занятия культурной деятельностью может потребоваться разрешение органа, не избираемого гражданами напрямую.

РИМ, 12 июл – РИА Новости. Намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку современного искусства является неприемлемой цензурой и противоречит принципам, на которых создавался Евросоюз, заявил президент области Венето, где находится Венеция, Альберто Стефани.

« "Европейский союз возник на руинах Второй мировой войны с одной миссией - гарантировать мир между народами и содействовать экономическому развитию и процветанию. Не для того, чтобы навязывать единообразие взглядов, а чтобы защищать всеобщие свободы. Поэтому я считаю неприемлемой цензуру, навязанную через социальные сети вице-председателем Еврокомиссии Хенной Вирккунен после беспрецедентной кампании нападок на автономию одного из самых авторитетных культурных институтов мира и страны, которая его принимает", - заявил Стефани, слова которого приводит администрация региона.

По его словам, культура всегда оставалась пространством для диалога даже в самые сложные периоды истории и не должна становиться объектом шантажа или цензуры.

« "Существует риск, что утвердится принцип, согласно которому для занятия культурной деятельностью потребуется разрешение, причем, что особенно опасно, выдавать его будет орган, не избираемый гражданами напрямую", - подчеркнул глава Венето

Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.

Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.