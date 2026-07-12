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Глава Венето назвал решение ЕК по Венецианской биеннале неприемлемым - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:46 12.07.2026
Глава Венето назвал решение ЕК по Венецианской биеннале неприемлемым

Глава Венето: планы прекратить финансирование биеннале противоречат принципам ЕС

© Фото : la Biennale di VeneziaВенецианская биеннале
Венецианская биеннале - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : la Biennale di Venezia
Венецианская биеннале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент области Венето Альберто Стефани заявил, что намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку является неприемлемой цензурой.
  • Стефани подчеркнул, что Европейский союз создавался для защиты всеобщих свобод, а не для навязывания единообразия взглядов.
  • Глава Венето выразил опасения, что для занятия культурной деятельностью может потребоваться разрешение органа, не избираемого гражданами напрямую.
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку современного искусства является неприемлемой цензурой и противоречит принципам, на которых создавался Евросоюз, заявил президент области Венето, где находится Венеция, Альберто Стефани.
«
"Европейский союз возник на руинах Второй мировой войны с одной миссией - гарантировать мир между народами и содействовать экономическому развитию и процветанию. Не для того, чтобы навязывать единообразие взглядов, а чтобы защищать всеобщие свободы. Поэтому я считаю неприемлемой цензуру, навязанную через социальные сети вице-председателем Еврокомиссии Хенной Вирккунен после беспрецедентной кампании нападок на автономию одного из самых авторитетных культурных институтов мира и страны, которая его принимает", - заявил Стефани, слова которого приводит администрация региона.
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Италии назвали решение ЕК по Венецианской биеннале позорным шантажом
Вчера, 18:19
По его словам, культура всегда оставалась пространством для диалога даже в самые сложные периоды истории и не должна становиться объектом шантажа или цензуры.
«
"Существует риск, что утвердится принцип, согласно которому для занятия культурной деятельностью потребуется разрешение, причем, что особенно опасно, выдавать его будет орган, не избираемый гражданами напрямую", - подчеркнул глава Венето.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
После отсутствия Россия впервые с 2022 года представила на Биеннале программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Италии назвали рекомендацию ЕК по Венецианской биеннале неприемлемой
Вчера, 17:13
 
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