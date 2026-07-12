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В Италии назвали решение ЕК по Венецианской биеннале позорным шантажом - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:19 12.07.2026
В Италии назвали решение ЕК по Венецианской биеннале позорным шантажом

РИА Новости: Тоскано назвал решение ЕК по Венецианской биеннале позорным

© РИА Новости Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия намерена прекратить финансирование Венецианской биеннале современного искусства из-за открытия российского павильона, заявил Франческо Тоскано.
  • Евросоюз инициировал процедуру по прекращению финансирования партий, входящих в группу Европарламента «Европа суверенных наций», которых обвиняют в близости к России из-за критики санкционной политики.
  • Тоскано считает, что решение Еврокомиссии противоречит общей тенденции постепенного ослабления русофобии, примером чего является возвращение российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале современного искусства из-за открытия российского павильона свидетельствует об антидемократическом и шантажистском характере политики Брюсселя, заявил РИА Новости президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Франческо Тоскано.
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"Решение заблокировать финансирование Венецианской биеннале позорное и демонстрирует антидемократическую и шантажистскую природу Брюсселя", - сказал Тоскано.
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По его словам, Евросоюз в последние дни также инициировал процедуру по прекращению финансирования партий, входящих в группу Европарламента "Европа суверенных наций", которых, в частности, обвиняют в близости к России из-за их критики санкционной политики.
«
"В эту группу входят, например, немецкая партия "Альтернатива для Германии" и итальянская партия "Национальное будущее". Их обвиняют лишь потому, что они считают продолжение политики санкций глупым и контрпродуктивным", - отметил собеседник агентства.
Тоскано также заявил, что решение Еврокомиссии противоречит общей тенденции, свидетельствующей, по его мнению, о постепенном ослаблении русофобии.
"Показательным примером является решение о возвращении российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. На этом фоне действия Брюсселя выглядят еще более неуместными", - подчеркнул он.
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Политик также выразил поддержку президенту фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко. "От нашего имени хочу выразить полную солидарность Буттафуоко - свободному человеку высокой культуры", - заключил Тоскано.
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
После отсутствия Россия впервые с 2022 года представила на биеннале программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
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