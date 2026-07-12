Отражена атака восьми летевших на Москву беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили атаку восьми вражеских БПЛА на Москву.
- На местах падения обломков работают экстренные службы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку восьми вражеских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
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