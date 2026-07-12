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Отражена атака восьми летевших на Москву беспилотников - РИА Новости, 12.07.2026
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23:27 12.07.2026 (обновлено: 23:30 12.07.2026)
Отражена атака восьми летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили восемь летевших на Москву БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отразили атаку восьми вражеских БПЛА на Москву.
  • На местах падения обломков работают экстренные службы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку восьми вражеских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей СобянинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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