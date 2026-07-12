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Собянин сообщил об отражении атаки порядка 300 дронов - РИА Новости, 12.07.2026
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17:49 12.07.2026 (обновлено: 22:32 12.07.2026)
Собянин сообщил об отражении атаки порядка 300 дронов

Собянин: ПВО за сутки сбила почти 300 дронов ВСУ, летевших на Московский регион

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 300 беспилотников летело в сторону Московского региона за последние сутки, заявил Собянин.
  • По его словам, большую часть удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВСУ за последние сутки пытались атаковать Московский регион при помощи около 300 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", — написал он на платформе "Макс".

Кадры ударов по объектам в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
ВС России поразили украинский корабль, переоборудованный для запуска БЭК
Вчера, 13:16
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Так, сегодня ночью военные нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании "Одтранс" в Одессе.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинБезопасностьВооруженные силы УкраиныБеспилотникиМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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