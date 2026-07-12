Собянин сообщил об отражении атаки порядка 300 дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 300 беспилотников летело в сторону Московского региона за последние сутки, заявил Собянин.

По его словам, большую часть удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВСУ за последние сутки пытались атаковать Московский регион при помощи около 300 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

« "Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", — написал он на платформе "Макс".

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

Так, сегодня ночью военные нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании "Одтранс" в Одессе.