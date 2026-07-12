Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку беспилотника.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Министерства обороны РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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