В шести иранских городах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана прогремели взрывы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на IRIB.
- По сообщению Telegram-канала Press TV, произошли атаки в Ассалуйе, Конареке, Сирике и Чахбехаре на юге Ирана.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на гостелерадиокомпанию IRIB.
"Сообщения о трех взрывах в Бендер-Аббасе, двух взрывах в Сирике", - пишет агентство.
"Очередные атаки в Ассалуйе, Конареке, Сирике и Чахбехаре на юге Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.
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