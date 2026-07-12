Рейтинг@Mail.ru
В шести иранских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 12.07.2026
В шести иранских городах прогремели взрывы

В Бендер-Аббасе, Сирике и еще четырех городах на юге Ирана прогремели взрывы

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана прогремели взрывы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на IRIB.
  • По сообщению Telegram-канала Press TV, произошли атаки в Ассалуйе, Конареке, Сирике и Чахбехаре на юге Ирана.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на гостелерадиокомпанию IRIB.
"Сообщения о трех взрывах в Бендер-Аббасе, двух взрывах в Сирике", - пишет агентство.
"Очередные атаки в Ассалуйе, Конареке, Сирике и Чахбехаре на юге Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.
Дым на месте авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
На иранском острове Кешм прогремели взрывы
Вчера, 03:25
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала