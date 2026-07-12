Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти ребенка в больнице в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика.
- По данным из соцсетей, ребенок с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала.
- Следственными органами СК России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело по факту смерти мальчика.
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала.
В Telegram-канале "Защита прав женщин и детей" накануне появилась информация о том, что 11-летний мальчик в течение шести лет находился в одной из палат больницы Севастополя. Как утверждается, мальчик весил коло 20 килограмм, находился в ужасном состоянии, в пролежнях. О ребенке узнали случайно - одна из матерей выставила пост, его увидела неравнодушная посторонняя женщина и начала ухаживать за мальчиком. Но оформить опекунство она не успела, ребенок умер.
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"В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данному факту следственными органами СК России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело.
"Председатель СК России дал поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в релизе.