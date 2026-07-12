Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти ребенка в больнице в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала.