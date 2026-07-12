Американского баскетболиста застрелили после ссоры на турнире в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен в перерыве между играми во время турнира в Нью-Йорке.
- Причиной стрельбы стала ссора Рочфорда с другим мужчиной, в результате пострадали еще два человека, их состояние стабильно.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен в перерыве между играми во время турнира в Нью-Йорке, сообщает New York Post.
По данным полиции, 35-летний Рочфорд, участвовавший в турнире, получил пулевое ранение в голову. Причиной стрельбы стала ссора баскетболиста с другим мужчиной. В результате перестрелки пострадали еще два человека. Они госпитализированы, их состояние стабильно.
Рочфорд выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других стран.
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