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Американского баскетболиста застрелили после ссоры на турнире в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Баскетбол
 
02:00 12.07.2026
Американского баскетболиста застрелили после ссоры на турнире в Нью-Йорке

Баскетболиста Кайну Рочфорда застрелили после ссоры на турнире в Нью-Йорке

© REUTERS / Andrew HofstetterСотрудники полиции Нью-Йорка
Сотрудники полиции Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Andrew Hofstetter
Сотрудники полиции Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен в перерыве между играми во время турнира в Нью-Йорке.
  • Причиной стрельбы стала ссора Рочфорда с другим мужчиной, в результате пострадали еще два человека, их состояние стабильно.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен в перерыве между играми во время турнира в Нью-Йорке, сообщает New York Post.
По данным полиции, 35-летний Рочфорд, участвовавший в турнире, получил пулевое ранение в голову. Причиной стрельбы стала ссора баскетболиста с другим мужчиной. В результате перестрелки пострадали еще два человека. Они госпитализированы, их состояние стабильно.
Рочфорд выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других стран.
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