Американского баскетболиста застрелили после ссоры на турнире в Нью-Йорке

По данным полиции, 35-летний Рочфорд, участвовавший в турнире, получил пулевое ранение в голову. Причиной стрельбы стала ссора баскетболиста с другим мужчиной. В результате перестрелки пострадали еще два человека. Они госпитализированы, их состояние стабильно.