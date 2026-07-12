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В Бангкоке более 60 человек пострадали при пожаре в баре - РИА Новости, 12.07.2026
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23:52 12.07.2026
В Бангкоке более 60 человек пострадали при пожаре в баре

В Бангкоке 63 человека пострадали при пожаре в баре

© AP Photo / Sakchai LalitПожар в баре в Бангкоке
Пожар в баре в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Пожар в баре в Бангкоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в баре в Бангкоке пострадали более 60 человек.
  • В результате пожара погибли 27 человек.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 60 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации Бангкока.
Ранее командир пожарного расчета в эфире телеканала "Тхаи Рат ТВ" заявил, что в результате пожара в баре в Бангкоке погибли 27 человек.
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"Двадцать семь человек погибли, 63 пострадали при пожаре в баре", - говорится в публикации агентства.
Ранее СМИ сообщили, что пожар начался в полночь в понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья).
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Политик отметил, что власти расследуют причину возникновения пожара.
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