В Бангкоке более 60 человек пострадали при пожаре в баре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в баре в Бангкоке пострадали более 60 человек.
- В результате пожара погибли 27 человек.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 60 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации Бангкока.
Ранее командир пожарного расчета в эфире телеканала "Тхаи Рат ТВ" заявил, что в результате пожара в баре в Бангкоке погибли 27 человек.
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"Двадцать семь человек погибли, 63 пострадали при пожаре в баре", - говорится в публикации агентства.
Ранее СМИ сообщили, что пожар начался в полночь в понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья).
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Политик отметил, что власти расследуют причину возникновения пожара.
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