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В миграционном изоляторе на Бали умер турист - РИА Новости, 12.07.2026
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19:57 12.07.2026
В миграционном изоляторе на Бали умер турист

В миграционном изоляторе на Бали умер турист из Австралии, ожидавший депортации

© AP Photo / Garry LotulungМашина скорой помощи на Бали
Машина скорой помощи на Бали - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Garry Lotulung
Машина скорой помощи на Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист из Австралии умер в миграционном изоляторе на Бали, где ожидал депортации за нарушение миграционного законодательства.
  • 39-летний австралиец был задержан иммиграционной службой в своем доме в Джимбаране и помещен в изолятор до депортации.
  • Медики предполагают, что причиной смерти мог стать сердечный приступ, но окончательные выводы будут сделаны после расследования.
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Турист из Австралии скончался в миграционном изоляторе на индонезийском острове Бали, где ожидал депортации за нарушение миграционного законодательства, сообщили местные власти.
По данным иммиграционной службы Бали, 39-летний австралиец был задержан после расследования, начатого еще в конце марта. Ведомство пришло к выводу, что он нарушил правила пребывания в Индонезии. В пятницу сотрудники иммиграционной службы задержали мужчину в его доме в Джимбаране и поместили в изолятор до депортации.
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"Позже в тот же день дежурные заметили по камерам видеонаблюдения, что задержанный слишком долго не выходит из туалета. Сотрудники обнаружили его без сознания, оказали первую помощь, дали кислород и вызвали скорую помощь", - сообщила иммиграционная служба.
По дороге в больницу Bali Jimbaran General Hospital врачи констатировали его смерть. По предварительной оценке медиков, причиной мог стать сердечный приступ, однако окончательные выводы будут сделаны после расследования.
Полиция осмотрела место происшествия, расследование обстоятельств смерти ведется совместно с больницей. Глава иммиграционной службы Буги Курниаван заявил, что ведомство продолжит сотрудничать с полицией, медиками и представителями властей Австралии до завершения расследования.
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