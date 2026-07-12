В миграционном изоляторе на Бали умер турист

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"Позже в тот же день дежурные заметили по камерам видеонаблюдения, что задержанный слишком долго не выходит из туалета. Сотрудники обнаружили его без сознания, оказали первую помощь, дали кислород и вызвали скорую помощь", - сообщила иммиграционная служба.