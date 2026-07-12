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В Азербайджане более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.07.2026
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09:56 12.07.2026
В Азербайджане более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

На востоке Азербайджана более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на востоке Азербайджана.
  • Автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку, опрокинулся на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района.
БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на востоке Азербайджана, сообщили РИА Новости в Центральной городской больнице города Ширван.
Ранее местное агентство АПА передавало, что в аварии пострадали более 30 человек, в том числе дети. Следовавший по маршруту Загатала–Баку автобус, по данным агентства, опрокинулся на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района.
"В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек - в нашу больницу", - рассказал врач больницы города Ширван.
По данным азербайджанского агентства Репорт, в настоящее время устанавливаются личности пострадавших. По факту ДТП проводится расследование.
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