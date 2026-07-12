В Азербайджане более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на востоке Азербайджана.

Автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку, опрокинулся на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района.

БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на востоке Азербайджана, сообщили РИА Новости в Центральной городской больнице города Ширван.

Ранее местное агентство АПА передавало, что в аварии пострадали более 30 человек, в том числе дети. Следовавший по маршруту Загатала–Баку автобус, по данным агентства, опрокинулся на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района.

"В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек - в нашу больницу", - рассказал врач больницы города Ширван