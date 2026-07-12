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В Азербайджане из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 человек - РИА Новости, 12.07.2026
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08:27 12.07.2026
В Азербайджане из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

В Азербайджане опрокинулся автобус, пострадали более 30 человек

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса в Гаджигабульском районе Азербайджана.
  • Автобус опрокинулся на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории села Мугань.
БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Более 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на территории Гаджигабульского района на востоке Азербайджана, передает местное агентство АПА.
"Происшествие зарегистрировано на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района. Опрокинулся крупногабаритный междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, пострадавших доставляют в больницы Ширвана и Гаджигабула.
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