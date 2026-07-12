В Азербайджане из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса в Гаджигабульском районе Азербайджана.
- Автобус опрокинулся на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории села Мугань.
БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Более 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на территории Гаджигабульского района на востоке Азербайджана, передает местное агентство АПА.
"Происшествие зарегистрировано на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района. Опрокинулся крупногабаритный междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, пострадавших доставляют в больницы Ширвана и Гаджигабула.