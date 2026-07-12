В Азербайджане из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

"Происшествие зарегистрировано на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района. Опрокинулся крупногабаритный междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети", - говорится в сообщении.