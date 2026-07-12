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В затронутой тайфуном провинции в КНР нет организованных тургрупп из России - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
13:44 12.07.2026 (обновлено: 13:55 12.07.2026)
В затронутой тайфуном провинции в КНР нет организованных тургрупп из России

АТОР: в затронутой тайфуном провинции в КНР нет организованных тургрупп из РФ

© REUTERS / Go NakamuraПоследствия тайфуна "Бави" в Китае. 12 июля 2026
Последствия тайфуна Бави в Китае. 12 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Go Nakamura
Последствия тайфуна "Бави" в Китае. 12 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном "Бави", организованных туристов из России нет.
  • Китай объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна "Бави".
  • Ожидается, что тайфун достигнет побережья Китая в воскресенье утром и сильнее всего затронет остров Тайвань, восточные китайские провинции Чжэцзян и Фуцзянь, провинции Цзянси и Аньхой.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Организованных групп туристов из России нет в затронутой тайфуном "Бави" провинции Фуцзянь в Китае, сообщили в воскресенье РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет", - сказали в АТОР.
Китай в субботу объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна "Бави", сообщил государственный метеорологической центр Китая.
Ожидается, что тайфун достигнет побережья Китая в воскресенье утром, однако его воздействие уже ощущается во многих регионах страны, где прогнозируются сильные ливни. Тайфун сильнее всего затронет остров Тайвань, восточные китайские провинции Чжэцзян и Фуцзянь, провинции Цзянси и Аньхой, его влияние будет ощущаться в некоторых районах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.
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3 июля, 10:48
 
ТуризмКитайФуцзяньРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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