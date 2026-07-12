В затронутой тайфуном провинции в КНР нет организованных тургрупп из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном "Бави", организованных туристов из России нет.
- Китай объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна "Бави".
- Ожидается, что тайфун достигнет побережья Китая в воскресенье утром и сильнее всего затронет остров Тайвань, восточные китайские провинции Чжэцзян и Фуцзянь, провинции Цзянси и Аньхой.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Организованных групп туристов из России нет в затронутой тайфуном "Бави" провинции Фуцзянь в Китае, сообщили в воскресенье РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Китай в субботу объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна "Бави", сообщил государственный метеорологической центр Китая.
Ожидается, что тайфун достигнет побережья Китая в воскресенье утром, однако его воздействие уже ощущается во многих регионах страны, где прогнозируются сильные ливни. Тайфун сильнее всего затронет остров Тайвань, восточные китайские провинции Чжэцзян и Фуцзянь, провинции Цзянси и Аньхой, его влияние будет ощущаться в некоторых районах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.