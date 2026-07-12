В Белгородской области два человека пострадали при атаках украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области.
- В селе Санково Грайворонского округа дрон нанес удар по частному дому, а в поселке Октябрьский Белгородского округа — по машине.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в воскресенье в оперативном штабе региона.
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"Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что в селе Санково Грайворонского округа дрон нанес удар по частному дому. Женщину с ранением грудной клетки, переломами плеча и лопатки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую Центральную районную больницу. В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по машине. Мужчина получил осколочные ранения голени и ягодичной области.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В оперативном штабе также сообщили о повреждениях транспортных средств и объектов инфраструктуры, нанесенных атаками со стороны ВСУ.