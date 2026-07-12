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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, погибли три человека - РИА Новости, 12.07.2026
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19:02 12.07.2026 (обновлено: 19:39 12.07.2026)
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, погибли три человека

Балицкий: дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.
  • В результате атаки погибли три мирных жителя.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, погибли три мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Другие FPV-дроны, как добавил губернатор, продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно оказать помощь пострадавшим.
На месте работают оперативные службы.
Глава Энергодара Максим Пухов позже сообщил, что в результате проведения операции по эвакуации тел погибших было уничтожено три БПЛА.
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