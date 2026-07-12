Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, погибли три человека

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, погибли три мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Другие FPV-дроны, как добавил губернатор, продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно оказать помощь пострадавшим.

Глава Энергодара Максим Пухов позже сообщил, что в результате проведения операции по эвакуации тел погибших было уничтожено три БПЛА.