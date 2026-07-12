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Украинский дрон ударил по супермаркету в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2026
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18:08 12.07.2026 (обновлено: 18:19 12.07.2026)
Украинский дрон ударил по супермаркету в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали сетевой супермаркет в запорожской Каменке-Днепровской

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоврежденный в результате атаки ВСУ супермаркет в городе Каменке-Днепровской
Поврежденный в результате атаки ВСУ супермаркет в городе Каменке-Днепровской - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Поврежденный в результате атаки ВСУ супермаркет в городе Каменке-Днепровской
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каменке-Днепровской украинский БПЛА ударил по сетевому супермаркету, произошел пожар.
  • Здание получило значительные повреждения, есть опасность повторных ударов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА ударил по сетевому супермаркету в Каменке-Днепровской, произошел пожар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«

"В городе Каменке-Днепровской атаке БПЛА противника подвергся сетевой супермаркет, произошел пожар", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

Губернатор добавил, что здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят ущерб и определят сроки восстановления объекта.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - отметил Балицкий.
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