Украинский дрон ударил по супермаркету в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каменке-Днепровской украинский БПЛА ударил по сетевому супермаркету, произошел пожар.
- Здание получило значительные повреждения, есть опасность повторных ударов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА ударил по сетевому супермаркету в Каменке-Днепровской, произошел пожар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Губернатор добавил, что здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят ущерб и определят сроки восстановления объекта.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - отметил Балицкий.