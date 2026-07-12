В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и промпредприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области в результате атаки БПЛА есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
- Оперативные службы работают на местах, а беспилотная опасность сохраняется на территории региона.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Повреждения есть в частных и многоквартирных домах, а также на промышленном предприятии в Самарской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на местах. Беспилотная опасность сохраняется на территории региона, подчеркнул Федорищев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18