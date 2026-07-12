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В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и промпредприятие - РИА Новости, 12.07.2026
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08:05 12.07.2026
В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и промпредприятие

Федорищев: в Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и предприятие

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области в результате атаки БПЛА есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
  • Оперативные службы работают на местах, а беспилотная опасность сохраняется на территории региона.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Повреждения есть в частных и многоквартирных домах, а также на промышленном предприятии в Самарской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий", - написал Федорищев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на местах. Беспилотная опасность сохраняется на территории региона, подчеркнул Федорищев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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