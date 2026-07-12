В Тульской области при атаке БПЛА поврежден дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многоквартирный дом в городе Щекино получил повреждения в результате атаки БПЛА.
- Пострадавших нет, жильцы эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом в тульском городе Щекино получил повреждения в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, жильцы эвакуированы, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и возгораний нет. Жильцы дома эвакуированы, развернут пункт временного размещения.
"На месте работают оперативные службы", - заключил глава региона.
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