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В Тульской области при атаке БПЛА поврежден дом - РИА Новости, 12.07.2026
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07:44 12.07.2026
В Тульской области при атаке БПЛА поврежден дом

В тульском городе Щекино при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многоквартирный дом в городе Щекино получил повреждения в результате атаки БПЛА.
  • Пострадавших нет, жильцы эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом в тульском городе Щекино получил повреждения в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, жильцы эвакуированы, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
"В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино. Зафиксировано повреждение кровли и потолочного перекрытия в квартире", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и возгораний нет. Жильцы дома эвакуированы, развернут пункт временного размещения.
"На месте работают оперативные службы", - заключил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЩекиноТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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