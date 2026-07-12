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В Самарской области при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 12.07.2026
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07:38 12.07.2026 (обновлено: 08:12 12.07.2026)
В Самарской области при атаке БПЛА погиб мужчина

В Самарской области при атаке БПЛА погиб мужчина, пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дронов ВСУ на Самарскую область погиб мужчина.
  • Три человека, в том числе ребенок, пострадали, их госпитализировали.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Самарскую область погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".
Еще три человека пострадали, среди них ребенок. Их госпитализировали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСамараСамарская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ФедорищевРоссия
 
 
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