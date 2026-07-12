В Самарской области при атаке БПЛА погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дронов ВСУ на Самарскую область погиб мужчина.
- Три человека, в том числе ребенок, пострадали, их госпитализировали.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Самарскую область погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".
Еще три человека пострадали, среди них ребенок. Их госпитализировали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18