В Ростовской области дрон ВСУ атаковал пустой танкер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотников ВСУ поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал.
- Пострадавших нет, пожар локализован, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Танкер в Азово-Черноморском морском канале поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область, пожар локализован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он добавил, что судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
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22 июня 2022, 17:18