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В Ростовской области дрон ВСУ атаковал пустой танкер - РИА Новости, 12.07.2026
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06:31 12.07.2026 (обновлено: 11:46 12.07.2026)

В Ростовской области дрон ВСУ атаковал пустой танкер

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкАзовский морской порт
Азовский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Азовский морской порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки беспилотников ВСУ поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал.
  • Пострадавших нет, пожар локализован, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Танкер в Азово-Черноморском морском канале поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область, пожар локализован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован" - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
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