В Белгородской области при атаке дрона пострадал ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке дрона ВСУ на город Грайворон в Белгородской области пострадал подросток на велосипеде.

Мальчик получил множественные осколочные ранения лица и живота.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на город Грайворон в Белгородской области получил ранения подросток на велосипеде.

"В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде", — говорится в сообщении оперштаба региона на платформе " Макс ".

Мальчик получил множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Сейчас подросток находится в реанимационном отделении.