В Белгородской области при атаке дрона пострадал ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке дрона ВСУ на город Грайворон в Белгородской области пострадал подросток на велосипеде.
- Мальчик получил множественные осколочные ранения лица и живота.
- Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на город Грайворон в Белгородской области получил ранения подросток на велосипеде.
Мальчик получил множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Сейчас подросток находится в реанимационном отделении.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18