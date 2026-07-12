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В Астане отменили еще один рейс из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.07.2026
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10:14 12.07.2026
В Астане отменили еще один рейс из-за ситуации на Ближнем Востоке

Рейс Air Astana в Дубай возвращается в Астану из-за ситуации на Ближнем Востоке

CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert / Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert /
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс KC205 авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай, возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
  • Рейс KC897 авиакомпании Air Astana из Алма-Аты в Дубай отменен.
  • Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения.
АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай (ОАЭ), возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, еще один рейс из Алма-Аты отменен, сообщили в пресс-службе национального перевозчика.
"В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана - Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10 (5.10 мск), возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы - Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50 (6.50 мск), отменен", - говорится в сообщении аквиакомпании.
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Отмечается, что пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения.
Кроме того, перевозчик предупредил о возможных изменениях в расписании и рекомендовал пассажирам проверять статус рейсов, поскольку время вылетов и прилетов может быть скорректировано.
В авиакомпании также сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации и решают вопросы вывоза пассажиров.
Ранее иранский телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.
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