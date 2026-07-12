В Астане отменили еще один рейс из-за ситуации на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Рейс KC205 авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай, возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Рейс KC897 авиакомпании Air Astana из Алма-Аты в Дубай отменен.

Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения.

АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай (ОАЭ), возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, еще один рейс из Алма-Аты отменен, сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

"В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана - Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10 (5.10 мск), возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы - Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50 (6.50 мск), отменен", - говорится в сообщении аквиакомпании.

Отмечается, что пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения.

Кроме того, перевозчик предупредил о возможных изменениях в расписании и рекомендовал пассажирам проверять статус рейсов, поскольку время вылетов и прилетов может быть скорректировано.

В авиакомпании также сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации и решают вопросы вывоза пассажиров.