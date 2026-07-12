"Все его ждали". О чем умолчал самый загадочный из апостолов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская православная церковь чтит память первоверховных апостолов Петра и Павла. О судьбе последнего до сих пор ходит немало слухов и домыслов. Он никогда не видел Иисуса, более того — был гонителем первых христиан. Тем не менее Павел — один из наиболее почитаемых и авторитетных персонажей евангельской истории. Почему так получилось — в материале РИА Новости.

Таинственный незнакомец

У православных завершился летний пост. Его называют Апостольским. Начинается он каждый год в разное время, так как зависит от дат Пасхи и Троицы. А вот заканчивается всегда одинаково: в день памяти апостолов Петра и Павла.

О жизни первого известно довольно много. Например, археологам удалось обнаружить остатки Мамертинской темницы, где Петр ожидал казни. В римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи можно увидеть вериги — кандалы, в которые он был закован.

А пару лет назад исследователи обнаружили под руинами византийской базилики в израильской Галилее любопытную надпись. Косвенным образом, полагают они, письмена свидетельствуют, что на этом месте когда-то стоял фамильный дом апостола.

С Павлом ситуация иная. Для историков и библеистов он остается загадочной фигурой. Взять хотя бы сюжет, о котором в наши дни напоминает лишь церковь Аль-Ханания в глубине старого Дамаска.

Храмом это здание стало в III столетии. До этого там жил Анания — один из тайных учеников Христа.

Две тысячи лет назад к нему привели странного незнакомца. По свидетельству сопровождавших, он "три дня ничего не видел, ничего не ел и не пил". Странник был явно не из простолюдинов: носил дорогую одежду, а в дорожной сумке вез послание раввинам Дамаска.

Чужестранца звали Савл. В пути с ним приключилось нечто необъяснимое: яркая вспышка света внезапно ударила в глаза и сбила с ног. Упав на землю, он услышал голос: "Савл, Савл, почему ты преследуешь Меня?"

Путник поднялся, открыл глаза, но ничего не увидел. Он ослеп.

Впоследствии апостол Павел публично признавал, что до своего чудесного обращения был убежденным гонителем христиан. Почему? На этот счет существует несколько версий.

"Правда, я и думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы. И когда убивали их, я подавал на то голос (отдавал приказ. — Прим. ред.)", — объяснял он сам.

Исследователи предполагают, что особыми полномочиями его наделил синедрион — собрание старейшин и служителей Иерусалимского храма. В Иудее той эпохи это была высшая судебная инстанции. Именно там вынесли смертный приговор Христу.

Столь высокое доверие со стороны иудейской знати удивляет. Ведь Савл родом из другого города. В "Деяниях апостольских" упоминается, что он выходец из Тарса (юго-восток современной Турции), где в I веке была весьма многочисленная еврейская община. Образование же будущий апостол получил уже в Иерусалиме. Причем у Гамлиила — самого известного раввина того времени.

"Воин или вождь"

К последователям Христа учитель относился весьма терпимо. В частности, в "Деяниях" рассказывается, что Гамлиил заступался за Петра и других перед синедрионом. Савл же, напротив, фанатично преследовал сторонников новой веры.

CC0 / / Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906—1913). Раббан Гамлиил CC0 / / Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906—1913). Раббан Гамлиил

И, как подметил американский библеист Барт Эрман, действовал не только по поручению первосвященников и старейшин. Их власть распространялась лишь на Иерусалим и окрестности. Савл же нередко проявлял инициативу — устраивал гонения повсеместно. В тот же Дамаск он отправился именно с этой целью.

"Версий о том, что именно Павел находил оскорбительным в учении христиан, много. Выделяется одна. На нее апостол сам намекает в своих посланиях: его приводило в ярость утверждение, что Иисус — Мессия", — рассуждает в одной из работ Эрман.

Тут важен исторический контекст. В I веке Палестина находилась под властью Рима. Империя облагала провинцию разнообразными непомерными налогами. Это приводило к восстаниям. А среди населения набирала популярность идея о "Спасителе" — Царе Иудейском, чье пришествие было обещано самим Богом.

"Они (евреи. — Прим. ред.) предполагали, что Мессией будет могущественный воин или амбициозный вождь. А кем был Иисус для них? Распятым преступником", — подчеркивает исследователь.

Пожалуй, больше других "Спасителя" ждали фарисеи — представители влиятельного религиозно-философского течения периода Второго храма. Они отнюдь не были традиционалистами. С одной стороны, строго соблюдали заповеди Моисеевы. С другой — верили в загробный мир. Именно с ними, как явствует из Евангелия, часто вступал в споры Иисус.

"Апостол язычников"

К тому же сам Павел говорил о себе не иначе как о "сыне фарисейском". Отсюда и предположение некоторых исследователей, что весь его род принадлежал этому клану.

Однако наряду с глубокими познаниями в иудаизме один из "князей апостольских" без труда находил общий язык с другими народами. И даже несколько раз именовал себя "апостолом язычников".

Поэтому ряд специалистов полагает, что в юности Павел мог интересоваться всевозможными языческими учениями. В его эпоху в каждом регионе было собственное. В основе, как правило, лежала греческая или восточная мифология.

Например, в родном городе апостола был распространен культ античной Кибелы — прародительницы всех богов. И каждому с ранних лет рассказывали красивую легенду о ее возлюбленном Аттисе — умершем, а затем воскресшем.

В XX веке появилась версия, что Павел придерживался этого культа и впоследствии почерпнул оттуда некоторые идеи. Неслучайно именно в его посланиях наиболее полно раскрывается смысл распятия и победы Христа над смертью.