Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства.
- Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, отметили в ведомстве.