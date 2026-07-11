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В Златоусте ликвидируют последствия прохождения штормового фронта - РИА Новости, 11.07.2026
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12:02 11.07.2026
В Златоусте ликвидируют последствия прохождения штормового фронта

В Златоусте после шторма чинят поврежденные крыши и ремонтируют контактные сети

© Фото : Telegram-канал прокуратуры Челябинской областиПоследствия прохождения штормового фронта в Златоусте 11 июля 2026 года
Последствия прохождения штормового фронта в Златоусте 11 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Telegram-канал прокуратуры Челябинской области
Последствия прохождения штормового фронта в Златоусте 11 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Златоусте штормовой фронт повредил контактную сеть трамваев, крыши 10 многоквартирных домов и повалил множество деревьев.
  • Специалисты устраняют последствия: движение транспорта восстановлено, ведутся работы по восстановлению кровель и вентиляционных шахт в многоквартирных домах.
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Специалисты в Златоусте Челябинской области ведут восстановительные работы после штормового фронта, обрушившего 10 июля и повредившего контактную сеть трамваев, крыши 10 многоквартирных домов и повалившего множество деревьев, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как сообщала горадминистрация, в связи с прохождением штормового фронта на территории Златоустовского городского округа 10 июля зафиксированы множественные падения деревьев, в ряде случаев с перекрытием проезжей части и тротуаров. Кроме того, в нескольких районах произошел обрыв контактной сети трамвайных путей, зафиксированы локальные отключения электроснабжения. Правительство региона отмечало, что на место выехали министр тарифного регулирования и энергетики области Антон Дрыга и исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Андрей Кузнецов.
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"Часть задач уже выполнена: на основных дорогах округа устранены завалы и перекрытия, движение полностью восстановлено, автобусы и маршрутные такси работают в штатном режиме. Упавшие деревья убраны с проезжей части и размещены на обочинах для последующего вывоза. Сейчас в городе восстанавливают кровли и вентиляционные шахты в 10 многоквартирных домах. Завершить эти работы планируется до конца 12 июля", - говорится в сообщении.
До конца 11 июля планируется завершить работы на двух магистральных трубопроводах горячего водоснабжения, также продолжаются аварийно-восстановительные работы на котельных, отмечают власти.
Трамвайное движение пока не восстановлено из-за множественных порывов контактной сети, ремонтные работы на этом участке продолжаются, поясняется в сообщении.
По информации "Россети Урал", для восстановления электроснабжения в пострадавших районах задействованы 9 бригад, 34 специалиста и 11 единиц техники, восстановительные работы планируется завершить до 16.00 (14.00 мск) 11 июля.
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