В Златоусте ликвидируют последствия прохождения штормового фронта

Краткий пересказ от РИА ИИ В Златоусте штормовой фронт повредил контактную сеть трамваев, крыши 10 многоквартирных домов и повалил множество деревьев.

Специалисты устраняют последствия: движение транспорта восстановлено, ведутся работы по восстановлению кровель и вентиляционных шахт в многоквартирных домах.

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Специалисты в Златоусте Челябинской области ведут восстановительные работы после штормового фронта, обрушившего 10 июля и повредившего контактную сеть трамваев, крыши 10 многоквартирных домов и повалившего множество деревьев, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщала горадминистрация, в связи с прохождением штормового фронта на территории Златоустовского городского округа 10 июля зафиксированы множественные падения деревьев, в ряде случаев с перекрытием проезжей части и тротуаров. Кроме того, в нескольких районах произошел обрыв контактной сети трамвайных путей, зафиксированы локальные отключения электроснабжения. Правительство региона отмечало, что на место выехали министр тарифного регулирования и энергетики области Антон Дрыга и исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Андрей Кузнецов.

"Часть задач уже выполнена: на основных дорогах округа устранены завалы и перекрытия, движение полностью восстановлено, автобусы и маршрутные такси работают в штатном режиме. Упавшие деревья убраны с проезжей части и размещены на обочинах для последующего вывоза. Сейчас в городе восстанавливают кровли и вентиляционные шахты в 10 многоквартирных домах. Завершить эти работы планируется до конца 12 июля", - говорится в сообщении.

До конца 11 июля планируется завершить работы на двух магистральных трубопроводах горячего водоснабжения, также продолжаются аварийно-восстановительные работы на котельных, отмечают власти.

Трамвайное движение пока не восстановлено из-за множественных порывов контактной сети, ремонтные работы на этом участке продолжаются, поясняется в сообщении.