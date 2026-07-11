По Златоусту прошел штормовой фронт

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Штормовой фронт, поваливший множество деревьев, оборвавший контактную сеть трамваев, прошел по городу Златоуст в Челябинской области вечером в пятницу, прокуратура контролирует ситуацию, сообщили пресс-службы городской администрации и Штормовой фронт, поваливший множество деревьев, оборвавший контактную сеть трамваев, прошел по городу Златоуст в Челябинской области вечером в пятницу, прокуратура контролирует ситуацию, сообщили пресс-службы городской администрации и прокуратуры региона.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью и днем в субботу в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более.

"В связи с прохождением штормового фронта на территории Златоустовского городского округа зафиксированы множественные падения деревьев, в ряде случаев с перекрытием проезжей части и тротуаров. Кроме того, в нескольких районах города произошел обрыв контактной сети трамвайных путей. Также зафиксированы локальные отключения электроснабжения", - говорится в сообщении администрации.

К ликвидации последствий стихии привлечены территориальные отделы, сотрудники Управления муниципальной милиции, Управление ЖКХ и другие, работы по расчистке завалов ведутся в круглосуточном режиме, уточняется в сообщении.

Как сообщил пресс-центр прокуратуры региона, в пятницу в Златоусте после шторма была повреждена городская инфраструктура, зафиксированы локальные отключения электроснабжения.

"Прокуратура проконтролирует ход проведения восстановительных работ и соблюдение прав граждан. Ситуация находится на постоянном контроле", - отмечает надзорное ведомство.