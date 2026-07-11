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По Златоусту прошел штормовой фронт - РИА Новости, 11.07.2026
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08:49 11.07.2026
По Златоусту прошел штормовой фронт

В Златоусте штормовой ветер повалил деревья и оборвал трамвайные провода

© Фото : Telegram-канал прокуратуры Челябинской областиПоследствия прохождения штормового фронта в Златоусте 11 июля 2026 года
Последствия прохождения штормового фронта в Златоусте 11 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Telegram-канал прокуратуры Челябинской области
Последствия прохождения штормового фронта в Златоусте 11 июля 2026 года
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Штормовой фронт, поваливший множество деревьев, оборвавший контактную сеть трамваев, прошел по городу Златоуст в Челябинской области вечером в пятницу, прокуратура контролирует ситуацию, сообщили пресс-службы городской администрации и прокуратуры региона.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью и днем в субботу в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более.
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"В связи с прохождением штормового фронта на территории Златоустовского городского округа зафиксированы множественные падения деревьев, в ряде случаев с перекрытием проезжей части и тротуаров. Кроме того, в нескольких районах города произошел обрыв контактной сети трамвайных путей. Также зафиксированы локальные отключения электроснабжения", - говорится в сообщении администрации.
К ликвидации последствий стихии привлечены территориальные отделы, сотрудники Управления муниципальной милиции, Управление ЖКХ и другие, работы по расчистке завалов ведутся в круглосуточном режиме, уточняется в сообщении.
Как сообщил пресс-центр прокуратуры региона, в пятницу в Златоусте после шторма была повреждена городская инфраструктура, зафиксированы локальные отключения электроснабжения.
"Прокуратура проконтролирует ход проведения восстановительных работ и соблюдение прав граждан. Ситуация находится на постоянном контроле", - отмечает надзорное ведомство.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора области Алексея Текслера, утром в Златоуст выезжают исполняющий обязанности министра ЖКХ Андрей Кузнецов и министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга. Они примут участие участие в работе муниципального штаба, на месте оценят последствия стихии для их скорейшего устранения, уточнили в пресс-службе.
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