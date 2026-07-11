"Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского. <…> Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем. Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!" — отметил политик.

Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.