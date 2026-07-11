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"Нужно сместить!" На Западе выступили с резким призывом в адрес Зеленского - РИА Новости, 11.07.2026
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19:27 11.07.2026 (обновлено: 23:59 11.07.2026)
"Нужно сместить!" На Западе выступили с резким призывом в адрес Зеленского

Французский политик Филиппо призвал сместить режим Зеленского

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости смены власти на Украине.
  • Заявление Филиппо последовало после публикации экс-главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях, связанных с режимом Зеленского.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Украине необходимо поменять власть, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X после заявления экс-главы Национального банка Кирилла Шевченко о преступлениях Киева.
Шевченко опубликовал пост, в котором перечислил ряд преступлений, которые могут быть связаны с режимом Зеленского, в том числе убийство Вадима Ермолаева, и заявил, что тот готов использовать любые средства против своих противников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Это геноцид". Депутат Рады набросился на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:22
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"Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского. <…> Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем. Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!" — отметил политик.
В конце июня Ермолаев, его спутница и сын пострадали при взрыве в Монако. Злоумышленница — по данным Интерпола, это 30-летняя гражданка Украины — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил это.
Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине
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В миреУкраинаКиевМонакоВадим ЕрмолаевФлориан ФилиппоПатриотИнтерпол
 
 
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