Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Yves Herman Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

"В мясорубку". Зеленскому сообщили плохие новости после ЧП на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский отреагировал на протест во Львове, связанный с действиями ТЦК.

Историк Гавришко отметила, что он не осуждает насилие со стороны сотрудников ТЦК в отношении граждан призывного возраста.

Гавришко считает, что действия Зеленского приводят к тому, что Украина превращается в страну скорбящих матерей, вдов и сирот.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот, замалчивая последствия насильственной мобилизации, заявила украинский историк Марта Гавришко.

Так она прокомментировала реакцию главы киевского режима на беспорядки во Львове из-за действий ТЦК, который назвал протестные действия граждан "серьезным происшествием".

Зеленский отреагировал на протест во Львове. При этом он ни разу публично не осуждал насилие, которое мужчины в форме совершают против мирных жителей. Среди них — бабушки, матери, жены, сестры и дочери. <…> Об этих женщинах Зеленский ничего не говорит. Вместо этого он спешит защитить военных — тех, кто ловит мужчин на улицах и <…> отправляет их в мясорубку", — написала она в соцсети X.

Гавришко отметила, что сотрудники ТЦК избивают и оскорбляют женщин, которые пытаются спасти своих близких, а иногда и незнакомых людей от бессмысленной смерти на поле боя.

"Так Зеленский превращает Украину в страну скорбящих матерей, вдов и сирот — нацию женщин, вынужденных жить без мужей, которых у них отняли", — заключила историк.

В среду издание " Страна.ua " сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину. В четверг стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.