Рейтинг@Mail.ru
"В мясорубку". Зеленскому сообщили плохие новости после ЧП на Украине - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 11.07.2026 (обновлено: 22:03 11.07.2026)
"В мясорубку". Зеленскому сообщили плохие новости после ЧП на Украине

Гавришко: Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский отреагировал на протест во Львове, связанный с действиями ТЦК.
  • Историк Гавришко отметила, что он не осуждает насилие со стороны сотрудников ТЦК в отношении граждан призывного возраста.
  • Гавришко считает, что действия Зеленского приводят к тому, что Украина превращается в страну скорбящих матерей, вдов и сирот.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот, замалчивая последствия насильственной мобилизации, заявила украинский историк Марта Гавришко.
Так она прокомментировала реакцию главы киевского режима на беспорядки во Львове из-за действий ТЦК, который назвал протестные действия граждан "серьезным происшествием".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Это геноцид". Депутат Рады набросился на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:22
"Зеленский отреагировал на протест во Львове. При этом он ни разу публично не осуждал насилие, которое мужчины в форме совершают против мирных жителей. Среди них — бабушки, матери, жены, сестры и дочери. <…> Об этих женщинах Зеленский ничего не говорит. Вместо этого он спешит защитить военных — тех, кто ловит мужчин на улицах и <…> отправляет их в мясорубку", — написала она в соцсети X.
Гавришко отметила, что сотрудники ТЦК избивают и оскорбляют женщин, которые пытаются спасти своих близких, а иногда и незнакомых людей от бессмысленной смерти на поле боя.
"Так Зеленский превращает Украину в страну скорбящих матерей, вдов и сирот — нацию женщин, вынужденных жить без мужей, которых у них отняли", — заключила историк.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину. В четверг стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Спасательный круг". В ЕС выступили с неожиданным признанием о России
Вчера, 16:19
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы УкраиныЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала