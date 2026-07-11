Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский отреагировал на протест во Львове, связанный с действиями ТЦК.
- Историк Гавришко отметила, что он не осуждает насилие со стороны сотрудников ТЦК в отношении граждан призывного возраста.
- Гавришко считает, что действия Зеленского приводят к тому, что Украина превращается в страну скорбящих матерей, вдов и сирот.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот, замалчивая последствия насильственной мобилизации, заявила украинский историк Марта Гавришко.
Так она прокомментировала реакцию главы киевского режима на беспорядки во Львове из-за действий ТЦК, который назвал протестные действия граждан "серьезным происшествием".
"Зеленский отреагировал на протест во Львове. При этом он ни разу публично не осуждал насилие, которое мужчины в форме совершают против мирных жителей. Среди них — бабушки, матери, жены, сестры и дочери. <…> Об этих женщинах Зеленский ничего не говорит. Вместо этого он спешит защитить военных — тех, кто ловит мужчин на улицах и <…> отправляет их в мясорубку", — написала она в соцсети X.
Гавришко отметила, что сотрудники ТЦК избивают и оскорбляют женщин, которые пытаются спасти своих близких, а иногда и незнакомых людей от бессмысленной смерти на поле боя.
"Так Зеленский превращает Украину в страну скорбящих матерей, вдов и сирот — нацию женщин, вынужденных жить без мужей, которых у них отняли", — заключила историк.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину. В четверг стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.