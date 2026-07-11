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Завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря открыли в Карелии - РИА Новости, 11.07.2026
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12:30 11.07.2026
Завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря открыли в Карелии

Предприятие полного цикла по переработке ламинарии и фукуса открыли в Карелии

© РИА Новости / Антон ДенисовЛаминария
Ламинария - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Ламинария. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Карелии открыли завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров в поселке Березовка Кондопожского района, сообщает пресс-служба правительства республики.
Объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.
Там будут перерабатывать ламинарию и фукус. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между правительством региона и компанией "Биомедицинские инновационные технологии" (БИТ). Производственный комплекс находится в республиканской собственности.
Из бурых водорослей Белого моря завод будет выпускать детское витаминное питание, биологически активные добавки и лечебно-диетические продукты.
Глава республики Артур Парфенчиков выразил уверенность, что предприятие станет флагманом карельской промышленности и гордостью страны.
"Карелия делает шаг вперед в переработке морских ресурсов. Это практический ответ на задачи, поставленные президентом России по достижению технологического суверенитета в рамках нацпроекта "Биоэкономика". Запуск завода знаменует переход от первичной переработки водорослей к глубокой. Для Березовки и Кондопожского района — это новые высокотехнологичные рабочие места, развитие территории, сопутствующая инфраструктура", — приводит пресс-служба слова Парфенчикова.
Завод будет выпускать 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Выход на полную мощность запланирован на 2027 год.
В пресс-службе уточняют, что в ближайшей перспективе Карелия станет основной производственной площадкой НПО "БИТ" по переработке водорослей. Таким образом, в республике создается полноценный биотехнологический кластер, объединяющий добычу сырья, производство и науку. Компания является стратегическим партнером "Курчатовского института" и применяет в производстве отечественные разработки. Подготовку кадров предприятие будет осуществлять в сотрудничестве с Петрозаводским государственным университетом.
В честь открытия завода в Кондопоге пройдет торжественное мероприятие и концерт с участием более 700 приглашенных и почетного гостя — олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Для строительства завода при содействии правительства республики подобран земельный участок, выполнены проектные работы, напомнили в пресс-службе.
 
Белое мореРеспублика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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