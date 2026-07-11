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Захарова ответила на слова Зеленского о проблемах системы ПРО Украины - РИА Новости, 11.07.2026
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16:02 11.07.2026 (обновлено: 16:14 11.07.2026)
Захарова ответила на слова Зеленского о проблемах системы ПРО Украины

Захарова ответила на слова Зеленского о проблемах ПРО и сравнила его с клещом

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому "ничего не поможет" и сравнила его с клещом, впившемся в тело народа.
  • Зеленский заявил, что украинская ПРО не справляется с российскими баллистическими ракетами и не удалось сбить ни одну из шести ракет "Искандер", запущенных ночью по целям в Киеве.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя высказывания Владимира Зеленского про проблемы системы ПРО Украины, что ему ничего не поможет.
" Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови", - сказала она.
Зеленский в субботу заявил, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из шести ракет "Искандер", запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну.
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