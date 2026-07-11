Захарова ответила на слова Зеленского о проблемах системы ПРО Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому "ничего не поможет" и сравнила его с клещом, впившемся в тело народа.
- Зеленский заявил, что украинская ПРО не справляется с российскими баллистическими ракетами и не удалось сбить ни одну из шести ракет "Искандер", запущенных ночью по целям в Киеве.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя высказывания Владимира Зеленского про проблемы системы ПРО Украины, что ему ничего не поможет.
" Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови", - сказала она.