Захарова ответила на слова Зеленского о проблемах системы ПРО Украины

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя высказывания Владимира Зеленского про проблемы системы ПРО Украины, что ему ничего не поможет.

" Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови", - сказала она.