ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
- Противник за сутки потерял до 215 военных, танк и 33 автомобиля.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных, танк и 33 автомобиля в зоне действий группировки войск "Южная", сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 33 автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Ижевка, Васильевская Пустошь, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Веролюбовка и Ореховатка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18