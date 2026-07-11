В Чернигове вновь прогремели взрывы

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в субботу в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Чернигове снова были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".