В Чернигове вновь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу в Чернигове на севере Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в субботу в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Чернигове.
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"В Чернигове снова были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога.
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