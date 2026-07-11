Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога объявлена в Одесской и ряде других областей Украины.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.
В Запорожье прогремел взрыв
Вчера, 09:42