В Белгородской области три человека пострадали после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область.
- Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
- Повреждены объекты инфраструктуры и транспорта.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Три человека ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.
"В результате атак ВСУ (в Белгородской области - ред.) получили ранения три человека", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперативном штабе уточнили, что в поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу - ранены двое.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В оперштабе также сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры и транспорта, нанесенных атаками дронов ВСУ.
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