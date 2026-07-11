В Белгородской области три человека пострадали после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Повреждены объекты инфраструктуры и транспорта.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Три человека ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.

В оперативном штабе уточнили, что в поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу - ранены двое.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.