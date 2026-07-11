ВСУ пытаются устроить гуманитарную катастрофу в Алешках, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются добиться гуманитарной катастрофы в прифронтовом городе Алешки, регулярно обстреливая его и изолируя от снабжения.

Несмотря на сложные условия, в там остаются люди, и помощь им доставляется, где позволяют условия безопасности.

Под постоянными обстрелами ВСУ находятся и другие населенные пункты вдоль Днепра, такие как Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка и другие.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в прифронтовом городе Алешки на левом берегу Херсонской области, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ бьют по Алешкам, потому что хотят устроить гуманитарную катастрофу. Это их обычная схема: ударить по людям, разрушить снабжение, посеять панику, снять ролик и выдать собственное преступление за "последствия войны", – сказал Сальдо

При этом, по его словам, в Алешках остаются люди.

"Там тяжело, опасно, но жизнь не остановилась. Снабжение осложнено постоянными ударами, угрозой БПЛА, повреждениями дорог, перебоями со светом и связью. Помощь доставляется там, где это позволяют условия безопасности. Продукты, вода, лекарства, предметы первой необходимости, поддержка пожилых и маломобильных — все это отрабатывается вместе с администрацией, волонтерами, службами", – сказал губернатор.

Кроме того, по его словам, под постоянными обстрелами ВСУ находятся и другие населенные пункты вдоль Днепра: Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Днепряны, населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов.