ВСУ пытаются устроить гуманитарную катастрофу в Алешках, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются добиться гуманитарной катастрофы в прифронтовом городе Алешки, регулярно обстреливая его и изолируя от снабжения.
- Несмотря на сложные условия, в там остаются люди, и помощь им доставляется, где позволяют условия безопасности.
- Под постоянными обстрелами ВСУ находятся и другие населенные пункты вдоль Днепра, такие как Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка и другие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в прифронтовом городе Алешки на левом берегу Херсонской области, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
При этом, по его словам, в Алешках остаются люди.
"Там тяжело, опасно, но жизнь не остановилась. Снабжение осложнено постоянными ударами, угрозой БПЛА, повреждениями дорог, перебоями со светом и связью. Помощь доставляется там, где это позволяют условия безопасности. Продукты, вода, лекарства, предметы первой необходимости, поддержка пожилых и маломобильных — все это отрабатывается вместе с администрацией, волонтерами, службами", – сказал губернатор.
Кроме того, по его словам, под постоянными обстрелами ВСУ находятся и другие населенные пункты вдоль Днепра: Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Днепряны, населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов.
"Враг пытается изолировать прифронтовую полосу", – подчеркнул губернатор.