В Курской области сбили 96 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.

Сбито 96 украинских беспилотников различного типа, 16 из которых атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, повреждена крыша резервуара для хранения зерна в Рыльске, погибших и пострадавших нет.

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. ВСУ 145 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 96 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

« "Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 10 июля до 09:00 11 июля сбито 96 вражеских беспилотников различного типа. 145 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в городе Рыльске повреждена крыша резервуара для хранения зерна", - сообщил губернатор.