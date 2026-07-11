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В Курской области сбили 96 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.07.2026
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В Курской области сбили 96 украинских беспилотников

Хинштейн: ВСУ 145 раз за сутки атаковали Курскую область артиллерией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
  • Сбито 96 украинских беспилотников различного типа, 16 из которых атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, повреждена крыша резервуара для хранения зерна в Рыльске, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. ВСУ 145 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 96 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 10 июля до 09:00 11 июля сбито 96 вражеских беспилотников различного типа. 145 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в городе Рыльске повреждена крыша резервуара для хранения зерна", - сообщил губернатор.
По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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