Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики из 113-й бригады территориальной обороны пытались сбежать с позиций в Волоховском.
- При попытке дезертировать военнослужащие подорвались на своих же минах.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские боевики из 113-й бригады территориальной обороны, подорвались на своих же минах при попытке дезертировать с позиций в Волоховском на волчанском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Солдаты 113-й бригады территориально обороны ВСУ пытались сбежать с позиций в Волоховском, однако подорвались на минах, установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ", - рассказали силовики.
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