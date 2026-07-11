Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Могрице в Сумской области была уничтожена группа украинских боевиков из состава 15-го погранотряда ВСУ.
- Пограничник из этой группы пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БПЛА, предположительно, националистами из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*).
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Националисты из запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* убили сбросом с украинского БПЛА пограничника из 15-го погранотряда ВСУ, который пытался сдаться в плен в Могрице в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В ходе ожесточенного стрелкового боя в Могрице уничтожена группа украинских боевиков из состава 15-го погранотряда ВСУ. Один украинский пограничник пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БпЛА. Предполагается, что к убийству военнослужащего причастны националисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"* - ред.)", - рассказали силовики.
* Запрещенная в России террористическая организация.