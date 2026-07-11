В Сумской области боевики "Азова"* убили пограничника с БПЛА

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Националисты из запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* убили сбросом с украинского БПЛА пограничника из 15-го погранотряда ВСУ, который пытался сдаться в плен в Могрице в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.