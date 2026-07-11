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В Сумской области боевики "Азова"* убили пограничника с БПЛА - РИА Новости, 11.07.2026
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07:00 11.07.2026
В Сумской области боевики "Азова"* убили пограничника с БПЛА

В Сумской области националисты убили пограничника, пытавшегося сдаться в плен

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Могрице в Сумской области была уничтожена группа украинских боевиков из состава 15-го погранотряда ВСУ.
  • Пограничник из этой группы пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БПЛА, предположительно, националистами из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*).
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Националисты из запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* убили сбросом с украинского БПЛА пограничника из 15-го погранотряда ВСУ, который пытался сдаться в плен в Могрице в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В ходе ожесточенного стрелкового боя в Могрице уничтожена группа украинских боевиков из состава 15-го погранотряда ВСУ. Один украинский пограничник пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БпЛА. Предполагается, что к убийству военнослужащего причастны националисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"* - ред.)", - рассказали силовики.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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