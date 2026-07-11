Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование укрывает в Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады ВСУ.
- Офицеры обвиняются в убийствах нескольких командиров взводов, в том числе некоего А. В. Жарого.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинское командование укрывает в Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады ВСУ, убивших своих же командиров взводов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черниговской области командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й бригады ВСУ, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, в том числе некоего А. В. Жарого", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что угрозы военным преступникам поступают как от родственников убитых украинских военнослужащих, так и от подчиненного личного состава.
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