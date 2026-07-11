ВСУ укрывают офицеров, убивших своих в 143-й бригаде ВСУ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинское командование укрывает в Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады ВСУ, убивших своих же командиров взводов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Собеседник отметил, что угрозы военным преступникам поступают как от родственников убитых украинских военнослужащих, так и от подчиненного личного состава.