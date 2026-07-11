Краткий пересказ от РИА ИИ Мобилизованных в ВСУ готовили к работе исключительно с советским оружием, а иностранные образцы показывали лишь на макетах.

Недовольных таким обучением отправляли в штурмовые подразделения на передовую.

Илья Лурин, пленный украинский военнослужащий, едва не попал в отправку на передовую, но его вернули обратно, и через некоторое время он узнал, что отправленные бойцы погибли.

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ готовили исключительно к работе с советским оружием, тогда как иностранные образцы показывали лишь на макетах, а недовольных отправляли в штурмовые подразделения на передовую, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Илья Лурин.

По словах Лурина, на полигоне не было никакой иностранной техники. Занятия проводились только с автоматами Калашникова и ручными гранатами, а все остальное вооружение демонстрировали на макетах, которые по факту служили игрушками.

"Калашников - АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться - два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ", - сообщил пленный.

"Если что-то кого-то не устраивает, просто переводят в "Красную Калину" (14-й бригада "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*, организация признана террористической и запрещена в РФ - ред.) или еще куда-то и отправляют просто на "передок". Это "Красная Калина", по всем этим частям автобусы ездят, всех подряд гребут", - добавил он.

Сам Лурин едва не попал в такую отправку: его привезли на место сбора, но его фамилии не оказалось в списках, и его вернули обратно. Через пару недель он узнал, что те, кого отправили, погибли.

"Меня просто назад отвезли, их там уже в автобусы посадили... За кого-то я через пару недель уже услышал, что мертвые, а за кого-то - позже", - резюмировал пленный.