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Пленный рассказал, как в ВСУ готовили мобилизованных - РИА Новости, 11.07.2026
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Пленный рассказал, как в ВСУ готовили мобилизованных

Мобилизованных украинцев не учили работе с западным оружием, показывали макеты

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобилизованных в ВСУ готовили к работе исключительно с советским оружием, а иностранные образцы показывали лишь на макетах.
  • Недовольных таким обучением отправляли в штурмовые подразделения на передовую.
  • Илья Лурин, пленный украинский военнослужащий, едва не попал в отправку на передовую, но его вернули обратно, и через некоторое время он узнал, что отправленные бойцы погибли.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ готовили исключительно к работе с советским оружием, тогда как иностранные образцы показывали лишь на макетах, а недовольных отправляли в штурмовые подразделения на передовую, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Илья Лурин.
По словах Лурина, на полигоне не было никакой иностранной техники. Занятия проводились только с автоматами Калашникова и ручными гранатами, а все остальное вооружение демонстрировали на макетах, которые по факту служили игрушками.
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"Калашников - АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться - два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ", - сообщил пленный.
"Если что-то кого-то не устраивает, просто переводят в "Красную Калину" (14-й бригада "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*, организация признана террористической и запрещена в РФ - ред.) или еще куда-то и отправляют просто на "передок". Это "Красная Калина", по всем этим частям автобусы ездят, всех подряд гребут", - добавил он.
Сам Лурин едва не попал в такую отправку: его привезли на место сбора, но его фамилии не оказалось в списках, и его вернули обратно. Через пару недель он узнал, что те, кого отправили, погибли.
"Меня просто назад отвезли, их там уже в автобусы посадили... За кого-то я через пару недель уже услышал, что мертвые, а за кого-то - позже", - резюмировал пленный.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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